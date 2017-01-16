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Buradasınız : » » Kırgızistan'da kargo uçağı düştü

Kırgızistan'da kargo uçağı düştü

Hong Kong Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti.

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Kırgızistanda kargo uçağı düştü

Hong Kong - Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağı Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Uçak ACT Havayolları'na ait

Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. AA 

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