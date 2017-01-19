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Kırgızistan'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme

Bişkek'teki Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında pazartesi günü düşen kargo uçağının kara kutularının, Türk uzmanların katılımıyla inceleneceği belirtildi.

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Kırgızistanda düşen uçakla ilgili yeni gelişme

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında pazartesi günü düşen kargo uçağının kara kutularının, Türk uzmanların katılımıyla inceleneceği belirtildi.

Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Muhammetkalıy Abdulgaziyev, Başbakanlıkta yapılan basın toplantısında, bugün Moskova'ya gönderdikleri ACT Havayolları'na ait kargo uçağının kara kutularının, Türk uzmanların katılımıyla inceleneceğini söyledi.

Abdulgaziyev, uluslararası kurallara göre kara kutuların incelenmesinde uçağın sahibi olan şirketin yetkililerinin de hazır bulunması gerektiğini hatırlatarak, şirket yetkililerinin incelemeye katılmasını beklediklerini bildirdi.

Kaza yeri incelemeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devletlerarası Havacılık Komitesi (MAK), Türkiye'den Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2 uzmanı, Kırgız tarafı, ACT Havayolları ile imalatçı firma Boeing'ten yetkililer tarafından yürütülüyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayolları'na ait uçak, havaalanına iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta Türkiye saatiyle 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü.

Kazada, Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül, Yükleme Uzmanı Melih Aslan ve Uçuş Teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 33 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Etiketler: Bişkek, Kırgızistan, kırgızistan uçak kazası
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