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Buradasınız : » » Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı için 38 başvuru

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı için 38 başvuru

Kırgızistan'da 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar 38 aday adayı resmi olarak başvuru yaptı.

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Kırgızistanda Cumhurbaşkanlığı için 38 başvuru

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamada, 15 Ekim'de düzenlenecek seçimler için 8'i parti lideri 38 aday adayının resmi başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Başvurusu kabul edilenlerin, seçim yasasına göre bundan sonraki süreçte, kendisini destekleyen 30 bin imzayı teslim etmesi, 14 bin dolar yatırması ve Kırgızca dil sınavını geçmesi gerektiği hatırlatıldı.

Başvurusu süresinin 1 Ağustos'ta sona ereceğine dikkat çekilen açıklamada, 15 Eylül’de aday kaydının yapılacağı ve 15 Ekim'e kadar seçim kampanyalarının süreceği kaydedildi.

Etiketler: Kırgızistan
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