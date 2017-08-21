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Kırgızistan'da Başbakan Ceenbekov görevden ayrıldı

Kırgızistan'da 16 aydır başbakanlık görevinde bulunan Ceenbekov, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.

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Kırgızistanda Başbakan Ceenbekov görevden ayrıldı

Kırgızistan'da 16 aydır başbakanlık görevinde bulunan Sooronbay Ceenbekov, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başbakan Ceenbekov, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, seçim yasası gereği başbakanlık görevinden ayrıldığını ve istifa mektubunu cumhurbaşkanının onayına sunduğunu bildirdi.

Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından cumhurbaşkanlığına yaptığı adaylık başvurusunun kabul edildiğini belirterek "Benim için seçimlerin adil, temiz ve şeffaf geçmesi çok önemli. Siyasetçiler 'devlet imkanlarını kullanıyorum' diye şikayette bulunmasınlar. Bunun için başbakanlık görevinden ayrılıyorum" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un istifasının Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da 15 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için 59 kişi adaylık başvurusu yapmıştı.

MSK, şimdiye kadar Ak Şumkar Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Temir Sariyev, Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov ve Sosyal Demokrat Partinin aday adayı Ceenbekov'un adaylıklarını kabul etti.

Etiketler: Kırgızistan, Kırgızistan'da Başbakan Ceenbekov görevden ayrıldı
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