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Buradasınız : » » Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri yaşatılacak

Kırgızistan'da 15 Temmuz şehitleri yaşatılacak

İHH, Orta Asya’da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri"nin anısını yaşatmak amacıyla Kırgızistan’ın kuzeyindeki Tokmok ve Balıkçı şehirlerine üç cami inşası projesi başlattı.

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Kırgızistanda 15 Temmuz şehitleri yaşatılacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), Orta Asya’da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri"nin anısını yaşatmak amacıyla Kırgızistan’ın kuzeyindeki Tokmok ve Balıkçı şehirlerine üç cami inşası projesi başlattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Orta Asya ve Kafkasya Koordinatör Yardımcısı Ruslan Ayvazov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Asya’da "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri"nin anısını yaşatmak amacıyla cami yapım projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kırgızistan’da ilk kez cami projesi üstlendiklerini belirten Ayvazov, Çuy bölgesindeki Tokmok şehrinde temelini attıkları camiye “Güngören 15 Temmuz Şehitleri”, Issık göl bölgesindeki Balıkçı kentindeki camilere de “Üsküdar 15 Temmuz Şehitler” ve “Hacı Nariye Aktaş” adlarını verdiklerini kaydetti.

Ayvazov, başlattıkları üç cami yapım projesinin bu yılın sonunda törenle hizmete gireceğini ifade ederek, “Amacımız, Kırgız kardeşlerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir.” diye konuştu.

İHH’nın, Orta Asya’da yoğun çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Ayvazov, Kırgızistan’da Kur'an-ı Kerim kurslarının verildiği kurumlara, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere kışlık erzak, kıyafet ve kumanya yardımları yapıldığını, ramazan aylarında 3 bin kişiye iftarlık verildiğini, Kurban Bayramı’nda da kurban eti dağıttıklarını bildirdi.

Etiketler: İHH, Kırgızistan, Orta Asya, 15 temmuz, fetö, darbe girişimi
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