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Kırgızistan Türkiye'yi yatırıma çağırdı

Kırgızistan Maliye Bakanı Adılbek Kasımaliyev, Türkiye'yi ülkesindeki sosyal kalkınma destek projelerine yatırım yapmaya davet etti.

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Kırgızistan Türkiyeyi yatırıma çağırdı

Kırgızistan Maliye Bakanı Adılbek Kasımaliyev, bakanlık konutunda Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'la bir araya geldi.

Kırgızistan'ın yürüttüğü sosyo-ekonomik reformlara sağladığı yardım ve destek için Türk hükümetine teşekkür eden Kasımaliyev, ülkesinin bağımsızlığından bu yana kalkınmaya yönelik Türkiye'nin önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Kasımaliyev, "Türkiye, Kırgızistan'a en çok yardım eden ülkelerden biridir" dedi.

Büyükelçi Fırat'ı yeni görevi vesilesiyle tebrik eden Kasımaliyev, "Türk tarafının, kırsal kesime temiz içme suyu sağlanması, tarımsal sulama sistemlerin kurulması, kamu altyapısının iyileştirilmesi ve dijital teknolojilerin uygulanmasını öngören ulusal projelerde aktif yer alacağınızı umut ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yatırım, türkiye, Kırgızistan
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