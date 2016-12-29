Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesine ödül

Başbakanlık Tarih ve Kültür Yılı Etkinlikleri Devlet Düzenleme Başkanı Sultan Rayev, üniversitede gerçekleştirilen törende, ülkede 2016'nın "Tarih ve Kültür Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Üniversitenin, bu çerçevede düzenlenen etkinliklere büyük katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldüğünü bildiren Rayev, "ülkedeki en iyi üniversite" olarak nitelendirdiği KTMÜ'ye destekleri için teşekkür etti.

Rayev, KTMÜ'nün entelektüel bir yatırım olduğunu ve verdiği binlerce mezunun Kırgızistan için altın değerinde bulunduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Sabahattin Balcı ise "Türk Devlet Yönetim Geleneği", "Yusuf Has Hacip" ve "Büyük Ürkün Olayları" adlı kitapları yayımladıklarını, Türk halkların tarihini anlatan 594 ciltlik "Türkistan Derlemesi" adlı eserin elektronik versiyonunu üniversite kütüphanesine eklediklerini dile getirdi.

Göçebe halkların Türk medeniyetindeki önemine değinen Balcı, Kırgızistan'ın markası haline gelen ve eylülde Issık Gölü kıyısında düzenlenen "2. Dünya Göçebe Oyunları"na katkıda bulunduklarını kaydetti. AA