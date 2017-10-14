Kırgızistan halkı yarın yeni cumhurbaşkanını seçecek

Kırgızistan'da halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, 6 milyon 150 bin nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 3 milyon 34 bin 84 kişi beşinci cumhurbaşkanını belirleyecek.

Seçimde sadece biyometrik verileri alınan seçmenler, ülkede kurulan 2 bin 375 ve yurtdışında 37 sandıkta oyunu kullanabilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 20.00'ye kadar sürecek.

Seçime katılan 11 aday şöyle:

"İktidar partisinden aday gösterilen Sooronbay Ceenbekov, Cumhuriyet Partisi Kurucu lideri Ömürbek Babanov, Ak-Şumkar Partisi Kurucu lideri Temir Sariyev, Bütün Kırgızistan Partisi ve eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov, Dünya Partisi Başkanı ve eski Milletvekili Arstanbek Maliyev, Halk İçin Parti Başkanı Arstanbek Abdıldayev, eski Başsavcı Azimbek Beknazarov, Milletvekili Ulukbek Koçkorov, Birleşmiş Milletlerin Afganistan'daki özel siyasi misyonunun eski siyasi direktörü Taalaybek Masadıkov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Ernis Zarlıkov ile seçimde tek kadın aday olarak Sivil Toplum Örgütleri Başkanı Toktayım Ümetaliyeva."

Adaylardan birinin yarın yapılacak seçimde geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alması halinde Kırgızistan'ın cumhurbaşkanı olacak. Aksi takdirde seçim, en çok oy alan iki aday arasında iki hafta sonra tekrarlanacak ve en çok oy alan aday 6 yıl süreyle Kırgızistan cumhurbaşkanlığı makamına oturacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in görev süresi 1 Aralık 2017'de sona eriyor.

Kırgızistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından devlet başkanlığa Askar Akayev seçilmişti. Ülkeyi 14 yıl yöneten Akayev, 24 Mart 2005'te halk ayaklanmasıyla devrilmiş, o dönemin muhalefet lideri Kurmanbek Bakiyev yapılan devlet başkanlığı seçimiyle başa geçmişti. Bakiyev ise ülkeyi 5 yıl yönettikten sonra 7 Nisan 2010'da yine bir halk ayaklanmasıyla görevinden alınmıştı.

İktidara gelen muhalefet temsilcileri, anayasa referandumu çerçevesinde cumhurbaşkanlığı görevine geçici olarak Roza Otunbayeva'yı getirmişti. Seçimle göreve gelen Atambayev, 1 Aralık 2011'de Cumhurbaşkanlığı görevini Roza Otunbayeva'dan devralmıştı.