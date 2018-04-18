Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne Duma'da ateş açıldı

Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti, hafta sonu Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Heyet, Duma'da çatışmaların olduğu istihbaratını aldığı için bekleyişteydi. Daha sonra bölgeye gitmek için tekrar harekete geçti ancak bölgeye giderken ateş açıldı.

Daha önce, bölgenin güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde, çarşamba günü heyetin Duma'ya girebileceği duyurulmuştu.

Rus yetkililer, Duma yolunda hala mayınlar bulunduğunu savundu. ABD'yi Duma civarına hava saldırılarını sürdürmekle suçladı.

Suriye Devlet Televizyonu ise heyetin bölgeye girdiğini iddia etti. Ancak BM heyeti, henüz Duma'ya girdiklerini doğrulamadı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı araştıracak. ABD, Rusya'nın delilleri çoktan yok etmiş olabileceğini ileri sürüyor.

Esed rejiminin üssü bombalandı

Ancak Duma'daki saldırının ardından ilk hamle İsrail'den gelmişti. Humus yakınlarındaki Tifor-4 hava üssü füzelerle vurulmuştu.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

Rusya ise sert tepki göstererek, tasarı hazırladı ve saldırının kınanması için BMGK'yı toplantıya çağırdı. Suriye gündemiyle toplanan BMGK ise Rusya'nın tasarısını kabul etmedi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT Haber