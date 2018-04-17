Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, yarın Duma'ya giriyor

Dün Lahey'de yapılan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) toplantısında ABD Büyükelçisi Kenneth Ward, "Rusların saldırının yapıldığı yere gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. OPCW heyetinin etkili bir soruşturma çabalarını saptırmak için olay yerine müdahale etmiş olabileceklerinden kaygılanıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Sergey Lavrov ise toplantıdaki eleştirilere cevaben, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" demişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü heyeti, Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AFP, Reuters