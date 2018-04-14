Kimyasal silah üretim merkezindeki hasar görüntülendi

Günlerdir hakkında spekülasyon yapılan Suriye operasyonu gerçekleşti.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin vurduğu Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Barza bilimsel araştırma merkezindeki hasarın görüntüleri yayınlandı. Bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretiliyordu.

Doğu Guta ve daha önce de sivillerin hedef alındığı saldırılarda bu silahlar kullanıldı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD'nin yanısıra, Fransa ve İngiltere, sabaha karşı 4 sularında, başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları 100'den fazla füzeyle vurdu.

ABD ile birlikte İngiltere ve Fransa'dan "operasyon başarıyla gerçekleştirildi" açıklamaları geldi.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber, İHA