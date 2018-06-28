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Kimyasal saldırıları artık OPCW bulacak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW), kimyasal silahları kimin kullandığını bulmaları için tespit yetkisi verildi.

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Kimyasal saldırıları artık OPCW bulacak

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Hollanda'nın Lahey kentinde 4. Acil Taraf Devletler Konferansı'nı yaptı. 

Yetkisi genişletildi

Konferansta örgütün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edildi.

Tasarı, İngiltere'nin insiyatifi ve Türkiye'nin de içinde olduğu toplam 22 ülke ile ortak sunuldu. 

Rusya, İran ve Suriye'den ret

OPCW'ye kimyasal silah kullanımının tespit edilmesi yetkisi dışında kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunu bulma yetkisi de verildi. 

24'e karşı 82 oyla kabul edilen yeni karar tasarısını ABD ve Avrupa Birliği kabul ederken Rusya, İran ve Suriye ret oyu verdi.  

Kaynak: AA

Etiketler: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü
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