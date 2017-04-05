  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Kimyasal saldırılara bir protesto da Halep'ten geldi

Halep'in Çobanbey ilçesinde ve Şam'ın Doğu Guta bölgesinde, Esed rejiminin Han Şeyhun'a düzenlediği saldırılar protesto edildi.

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Kimyasal saldırılara bir protesto da Halepten geldi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine kimyasal gazlarla saldırması, Halep'in Çobanbey beldesinde ve Şam'ın Doğu Guta bölgesinde protesto edildi.

Halep'in kuzeyinde, muhaliflerin kontrolünde yer alan Çobanbey beldesinde toplanan yüzlerce Suriyeli, rejimin Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıya tepki gösterdi.

Belde merkezinde ellerinde muhaliflerin bayrağıyla toplanan Suriyeliler, ''Bu insanlık suçudur.", "Çocukları öldürmeyin.'' yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe yazılı dövizler taşıdı.

Başkent Şam'ın muhaliflerin denetimindeki Doğu Guta bölgesi sakinleri de Esed rejiminin kimyasal gazla katlettiği Han Şeyhun'da yaşayanlarla dayanışma için gösteri düzenledi.

Protestoda, çocuklar ellerinde "Maskeye ihtiyacım var.", "Sıra bizde", "Suriye'yi şimdi kurtarın, çocukları kurtarın." yazılı pankartlar yer aldı.

Eyleme katılan çocuklar, saldırıda kimyasal gazdan zehirlenerek ölen İdlibli kardeşleri için bir süre yere uzandı.

Beşşar Esed rejiminin dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.

Etiketler: Esed Rejimi, suriye, kimyasal saldırı, Halep, protesto
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