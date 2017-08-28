'Kimyasal bulut'tan etkilenen 133 kişi hastaneye kaldırıldı

İngiltere’nin güneydoğu sahilinde bir plajda kaynağı belirlenemeyen "kimyasal gaz bulutundan" 133 kişinin etkilendiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, ülkenin East Sussex bölgesindeki Birling Gap plajında dün akşam saatlerinde aniden bir gaz bulutu ortaya çıktığı belirtildi.

Gaz bulutundan etkilenen 133 kişinin, nefes almakta güçlük çekme, göz yanması ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı, durumlarının ciddi olmadığı ifade edildi.

Polis plajı boşaltırken uzman ekipler de gaz bulutunun kaynağını ve niteliğini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının denizden geldiğini aktardığı gaz bulutunun, Fransa’daki bir sanayi tesisinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Bölgede durumun bu sabah normale döndüğü açıklandı.