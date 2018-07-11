Kimse mağarada mahsur kalan çocukların kurtulabileceğine inanmadı

Tayland Çiang Rai'de takım olarak ziyaret ettikleri mağarada kaybolduktan 9 gün sonra sağ bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan kurtarma operasyonu tamamlandı.

Kaybolan gençler, riskli ve tehlikeli bir operasyon sonunda yeniden yeryüzüne çıktı.

Tamamlanan kurtarma operasyonları ile ilgili Tayland Chiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, kurtarma operasyonuna katılan bir doktorun ve tüm dalgıçların mağaradan güvenli bir şekilde mağaradan ayrıldığını doğruladı ve "Kimse başarabileceğimizi düşünmedi" dedi.

"Mucize mi, bilim mi?"

23 Haziran'da kaybolan gençlerin kurtarılmasıyla ilgili ABD Donanması'nın özel kuvvetleri "Navy SEALs" Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı:

"Bu bir mucize mi, bilim mi emin değiliz. 'Wild Boars' takımı artık mağaranın dışında."

Tayland Sağlık Bakanlığı'nda müfettiş olan Thongchai Lertwilairattanapong ise mağaradan kurtarılan çocukların sağlıklarının iyi durumda olduğunu ve herhangi bir stres belirtisi görmediklerini anlattı.

Müfettiş, çocukların ortalama 2 kilogram kaybettiğini söyledi. Ayrıca müfettiş, akciğer enfeksiyonları olanları tedavi etmeye devam ettiklerini ve bu sırada enfeksiyonu önleyici ilaç verdiklerini de vurguladı.

Çocuklar bir hafta hastanede kalacak

Kurtarma ekibi, 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini 18 gün süren çalışmalar sonucu mağaradan çıkarmayı başardı. Kurtarılan çocuklar şimdilik karantinaya alındı.

Sağlık yetkilileri, pazar günü kurtarılan 4 çocuğun ebeveynlerine, hastanede bir cam pencereden çocuklarını görmelerine izin verildiğini açıkladı.

Çocuklar, enfeksiyon riski nedeniyle bir hafta boyunca hastanede tutulacak.

Neler yaşandı?

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

Operasyonun ilk günü mağaradan 4 çocuk dışarı çıkarılmıştı. Bir gün sonra, erken saatlerde dalgıçlar 4 çocuğu daha su basmış olan mağaradan çıkarmayı başarmıştı.

10 Temmuz Salı günü ise içeride kalan son çocuklar da antrenörleri ile birlikte sağ olarak mağara dışına çıkarıldı.

Mağarada mahsur kalan çocukların okul arkadaşları da arkadaşlarının kurtarılmasına çok sevindi ve hastanenin önünde kutlama yaptı.

Kaynak: Reuters