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Buradasınız : » » 'Kimse bağımsızlığımızı elimizden alamayacak'

'Kimse bağımsızlığımızı elimizden alamayacak'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın "askeri müdahale" imasının ardından ordudan askeri tatbikat yapmasını istedi.

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Kimse bağımsızlığımızı elimizden alamayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin askeri tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Caracas'taki başkanlık sarayı Miraflores önünde toplanan hükümet yanlısı göstericilere hitap eden Maduro, Genelkurmay Başkanı'na 26-27 Ağustos'ta askeri tatbikat yapmak için hazırlıklara başlama emri verdiğini söyledi.

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü konusunda askeri müdahaleyi seçenek olarak gösteren açıklamalarını "kaba, ölçüsüz ve küstah" olarak nitelendirdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik tehditler karşısında tüm savunma makamlarıyla görüşeceğini belirtti.

Lopez, "Hiçbir millet bizden özgür ve bağımsız olma hakkını alamayacak. Ülkesini seven herkesi bu talihsiz tehdide karşı koymaya çağırıyorum." dedi.

Trump, cumartesi günü, Venezuela'daki ulusal kurucu meclis seçimlerinin ardından devam eden siyasi krizin çözümüyle ilgili olarak, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu arada askeri seçeneği de dışlamayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump
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