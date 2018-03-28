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Buradasınız : » » Kim Jong-un'un Çin ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ilk yorum

Kim Jong-un'un Çin ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ilk yorum

Beyaz Saray, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinden sonra Kuzey Kore ile durumun doğru yönde ilerlediğini açıkladı.

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Kim Jong-unun Çin ziyareti sonrası Beyaz Saraydan ilk yorum

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, iktidara geldiği 2011'den bu yana ilk yurtdışı gezisini Çin'e gerçekleştirdi.

Kuzey Kore liderinin tarihi ziyaretiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray, Kim Jong Un'un Pekin'de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinden sonra Kuzey Kore ile durumun doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim'in, Şi ile görüşmesinde, Washington-Pyongyang arasında Mayıs ayında gerçekleşecek tarihi görüşmeyi teyit etmişti.

Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini kabul etmişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kim Jong Un, beyaz saray
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