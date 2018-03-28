Dünya » Kim Jong-un'un Çin ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ilk yorum Buradasınız : Ana Sayfa

Kim Jong-un'un Çin ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan ilk yorum

Beyaz Saray, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinden sonra Kuzey Kore ile durumun doğru yönde ilerlediğini açıkladı.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:45



