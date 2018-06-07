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Kim Jong-un'u photoshop'la güldürdüler

Rusya'nın Russia 1 isimli TV kanalı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u photoshop'la güldürdü.

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Kim Jong-unu photoshopla güldürdüler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 31 Mayıs'ta Kuzey Kore'yi ziyaret ederek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştü.

Görüşmeye dair bir fotoğrafı kullanan Russia 1 isimli Rus televizyonunun yaptığı photoshop ise izleyenleri şaşırttı.

Ciddi duruşuyla bilinen Kim Jong-un'un yüzüne alışılmışın dışında bir gülümseme ilave eden Rus televizyonu, "her şeyi yolunda gösteren bir kanal olmakla" suçlandı.

Euronews'da yer alan habere göre, suçlamaların merkezindeki TV kanalı iddiaları kabul etmedi.

İşin peşini bırakmayan fotoğrafçı, uzman ve blogger'lar ise, fotoğrafı kare kare inceledi ve fotoğrafla oynandığını ortaya çıkardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ziyarete dair yayınladığı videoda da Kim'in gülümsemediği net olarak anlaşılıyor.

Etiketler: rusya, prhotoshop, Kim Jong-un, Lavrov
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