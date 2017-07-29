Kim Jong-Un: Tüm ABD vuruş menzilimizde

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, gerçekleştirilen kıtalararası balistik füze denemesinin, ülkesinin ABD'yi vurabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim, füze denemesinden "büyük memnuniyet" duyduğunu açıkladı.

Kuzey Kore lideri, yapılan son denemenin, ülkesinin kıtalararası balistik füze programının güvenilirliğini yeniden teyit ettiğini, "rastgele zamanlarda, rastgele bölgelere ve konumlara" füze fırlatma kabiliyetiyle artık tüm ABD'nin menzilde olduğunu belirtti.

Kim, füze denemesinin, savaş tehditleri ve kuvvetli yaptırımlarıyla "anlamsızca borazan çalan" ABD'ye "ciddi bir uyarı" olduğunu vurguladı.

Fırlatılan Hwasong-14 füzesinin, 998 kilometre yol katettiği, 3 bin 725 kilometre irtifaya ulaştığı ve Japonya yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Yarımadaya stratejik varlıklar konuşlandırılacak

Diğer yandan, Güney Kore resmi ajansı Yonhap'ın devlet başkanlığı sözcülerinden birine dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, daha "etkili ve güçlü" önlemler alınmasını istediğini söyledi.

Moon, dışişleri ve savunma bakanlarına, hükümetin ABD'nin de aralarında olduğu ortaklarıyla birlikte Kuzey'in provokasyonuna karşı sert karşılık verebileceğinden emin olmaları için talimat verdiğini ifade etti.

Bu arada Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo, ülkesinin ABD ile günün erken saatlerinde karadan karaya füze tatbikatı gerçekleştirdiğini ve yarımadaya daha fazla "stratejik varlık" konuşlandırılacağını açıkladı.

"ABD, nükleer silahlı bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyecek"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'e de, Pyongyang'ın füzelerinden kaynaklanan ve bölgesel ve küresel istikrara yönelik giderek büyüyen tehdidi engellemek için daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

Denemenin, uluslararası toplumun iradesini yansıtan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının birçok kez apaçık ihlali olduğuna işaret eden Tillerson, tüm ülkelerin, Kuzey Kore'nin devamlı nükleer silahlarla uğraşmasının sonuçlarıyla yüzleşeceğinden emin olmak için Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını sürdürerek ve güçlendirerek bu ülkeye karşı güçlü bir halk duruşu sergilemesi gerektiğini belirtti.

Tillerson, Rusya ve Çin'in, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze geliştirme programına başlıca ekonomik olanak sağlayan ülkeler olduğunu ve bölgesel ve küresel istikrara karşı artan bu tehdit için eşsiz ve özel sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Washington yönetiminin, Kore Yarımadasında barışçıl bir şekilde nükleer silahların yok edilmesini ve Kuzey Kore'nin saldırgan faaliyetlerine son vermesini istediğini kaydeden Tillerson, "ABD, nükleer silahlı bir Kuzey Kore'yi hiçbir zaman kabul etmeyecek ve bölgedeki ortaklarımıza ve müttefiklerimize verdiğimiz sözlerden vazgeçmeyecek." dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü belirtmişti.