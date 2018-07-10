Kim Jong-un patates tarlasını Pompeo'ya tercih etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına dair varılan anlaşmalar, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretleriyle somut adımlar hale getirilmeye çalışılıyor. Ancak ABD'nin isteklerini "tek taraflı" şeklinde yorumlayan Kuzey Kore, geri adım atmaya hazır oldukları mesajını hem sözleriyle hem de eylemleriyle vermeyi sürdürüyor.

Pompeo ordayken kayıplara karıştı

Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un'un yaptıklarını haber bültenlerinde ilk sırada ya da gazetenin ilk sayfasından vermesiyle biliniyor. Ancak Kim'in, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'unun ülkenin başkenti Pyongyang'ı ziyaret ettiği tarih de dahil olmak üzere yedi gündür manşetlerden uzak kalması, Kuzey Kore liderinin bu ziyaret sırasında nerede olduğu ile ilgili sansasyonlar yaratmıştı.

Patates tarlası kontrolünde

Kuzey'in resmi haber ajansı KCNA, Kim'in Pompeo'unun ziyareti sırasında ülkenin kuzeyindeki Çin sınırında bulunan Samjiyon bölgesinde Junghung Patates Çiftliği'ni denetledini yazdı. Haberde Kim'in çalışanlara yüksek verimli patates türlerinin ekilmesi, lezzetli patates türlerinin yetiştirmesi, işlenmiş patates gıdalarının üretimi sırasında kaliteyi korumaları ve böylece patates üretiminin kalitesini yükseltmeleri talimatını verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AFP