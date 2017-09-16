Kim Jong Un geri adım atmıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yaptırımlara rağmen geri adım atmıyor. Kim Jong Un, nükleer programına devam edeceğini söyledi.

Kuzey Kore haber ajansı, Kim Jong-un'un son füze denemesi sırasında yaptığı açıklamaları yayınladı.

Ülkesinin asıl amacının, Washington yönetimi ile gerçek güç dengesini sağlamak olduğunu söylediği belirtildi.

Ajansın haberinde, Kim Jong-un'un bu tutumuyla, Amerikalı yetkililerin askeri seçenekten bahsetmelerinin önüne geçtiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı.

Konsey, tüm Birleşmiş Milletler üyelerine, bu ülkeye uygulanan yaptırımları derhal hayata geçirme çağrısı yaptı.

Pyongyang yönetimi 20 gün içinde ikinci kez Japonya üzeriden füze fırlatmıştı.

Yaklaşık 770 kilometre yüksekliğe ulaşarak 3 bin 700 kilometre yol kateden füze, Japonya'nın Hokkaido Adası'na 2 bin kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

Füzenin menzilinin Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki toprağı Guam Adası'nı vurabilecek düzeyde olduğu kaydediliyor.