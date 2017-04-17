Kiliseye saldırı planlayan DEAŞ'lı gözaltında

Pakistan'da, Paskalya Bayramı'nda kiliseye saldırı planladığı gerekçesiyle DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen genç bir kadın gözaltına alındı.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur tarafından yapılan açıklamada, DEAŞ mensubu Noreen Leghari (19) isimli kadının, Paskalya Bayramı'ndan bir gün önce çıkan silahlı çatışmanın ardından gözaltına alındığı bildirdi.

Ayrıca Gafur, çatışmada diğer bir militanın da ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Ülkede son dönemdeki bazı terör saldırılarını üstlenen DEAŞ'in varlığına ilişkin açıklama yapmayan Pakistan, böylece ilk kez terör örgütünün Güney Asya'daki varlığına ilişkin açıklamada bulunmuş oldu.