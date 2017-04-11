Kilise saldırısını düzenleyen DEAŞ'lının serbest bırakıldığı iddiası

Mısır'daki kilise saldırganlarından birinin terör örgütü DEAŞ'a mensup olduğu gerekçesiyle Kuveyt'te gözaltına alındığı ancak teslim edildiği Mısır makamlarınca serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kuveyt'te yayımlanan El-Kabes gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştiren Ebu İshak el-Mısri, Ekim 2016'da bir şirkette muhasebeci olarak çalışmak üzere Kuveyt'e geldi.

Haberde, "Kuveyt istihbaratı, Mısır istihbarat makamlarından gelen bilgi üzerine Ebu İshak el-Mısri'yi gözaltına aldı. Çok yönlü yapılan soruşturma neticesinde Mısri'nin DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kendisi, yakın akrabaları ve ilişkili olduğu kişiler Mısır emniyetine teslim edilmek üzere sınır dışı edildi." ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Kuveyt emniyet makamlarının, "söz konusu kişinin terör örgütü DEAŞ ve liderleriyle ilişkisi olduğu tespit edildikten sonra Mısır makamlarınca serbest bırakılmasını garipsediği" kaydedildi.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde pazar günü düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.