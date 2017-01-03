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Kilise saldırganına idam cezasının önünü açtılar

ABD'de siyahilerin gittiği kiliseye 2015 yılında saldırı düzenleyip 9 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Dylann Roof'un idam cezasına çarptırılmasının önü açıldı.

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Kilise saldırganına idam cezasının önünü açtılar
Charleston kentindeki 200 yıllık Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne (AME) silahlı saldırı düzenleyen beyaz Amerikalı Dylann Roof'un (22) suça ehil olduğuna karar verildi.
 
Savunma avukatı David Bruck'un, Roof'un ilk yeterlilik duruşmasından bu yana yeni bilgilerin keşfedildiği gerekçesiyle yaptığı başvuru sonrası ikinci yeterlilik duruşması pazartesi günü görüldü.
 
ABD Bölge Yargıcı Richard Gergel, Charleston'daki adli psikiyatri uzmanı Dr. James Ballenger'in yaptığı muayene ve değerlendirme sonucunun mahkemeye sunulmasının ardından gerçekleştirilen duruşmada, Roof'un mahkemede kendini temsil etmek için zihinsel yetkiye sahip olduğuna karar verdi.
 
Ayrıca Gergel, Roof'la ilgili cezanın belirlenmesi için görülecek davaya çarşamba günü başlanmasını kararlaştırdı.
 
Yargıç Gergel, bir gün süren kapalı duruşmada jüri ve mağdurların aile üyelerine uzak bir sandalyede oturttuğu Roof'un herhangi bir şahit ya da jüriye yaklaşmasına izin vermedi.
 
Dylann Roof, 17 Haziran 2015'te Emanuel Afrikan-Methodist Episcopal Kilisesi'ne düzenlediği silahlı saldırıda 9 siyahiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamıştı. AA
Etiketler: idam cezası, idam, abd, güney carolina, siyahiler, kilise saldırısı, dylann roof
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