Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlar, jeotermal santrale ulaştı

3 Mayıs'ta faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndaki lavlar fışkırmaya devam ediyor. Hawaii Sivil Savunma Ajansı, ısısı 1100 dereceye ulaşan lavlar nedeniyle santral kuyularının soğuk suyla kapatıldığını, şu an için santralle ilgili herhangi tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Açıklamada, santraldeki durumun yakından takip edildiği de vurgulandı.

Son yılların en büyük felaketi

ABD'nin Hawaii eyaleti, son yılların en büyük felaketini yaşıyor. Hawaii'de Kilauea Yanardağı harekete geçmiş, ardından bölge 6,9 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

Yanardağdan püsküren lav 61 metreye kadar çıkmış ve 36 bin metrekarelik alana yayılmıştı.

Lav akışının daha ne kadar süreceği bilinmiyor.

Kaynak: AP