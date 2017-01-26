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Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresi uzatıldı

Kıbrıs'taki BM barış gücünün (UNFICYP) görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

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Kıbrıstaki barış gücünün görev süresi uzatıldı

BM Güvenlik Konseyine (BMGK) İngiltere tarafından konuya ilişkin sunulan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

Kararda, müzakerelerde gelinen nokta ve tarafların yaklaşımından memnuniyet duyulduğu ancak barış gücünün 31 Ocak'ta bitecek görev süresinin uzatılmasının yararlı olacağı vurgulandı.

Taraflara mevcut fırsatı en iyi şekilde kullanmaları ve temel meselelerin çözümü için daha fazla çaba harcamaları çağrısı yapılan kararda, liderlerden kamuoyuna yapıcı mesajlar vermeleri ve toplumları uzlaşmaya hazırlamaları istendi.

Yeşil bölgedeki mayınların temizlenmesi konusunda görevlilere giriş izni verilmesi çağrısında da bulunulan kararda, UNFICYP'nin görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kıbrıs'taki olayların ardından 1964 yılında BM Güvenlik Konseyi kararıyla oluşturulan UNFICYP, BM'nin en uzun süre görev yapan barış gücü operasyonlarından birisi konumunda.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, hafta başında BMGK'ya brifing verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerdeki ivmenin devam ettiğini ancak temel sorunların çözümünde hala sıkıntılar bulunduğunu belirtmişti. AA

Etiketler: BM Güvenlik Konseyi, bmgk, Kıbrıs
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