'Kıbrıs’ta tüm çabalar ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır'

Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 43. yıl dönümü çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Binali Yıldırım'ın törende yerini almasının ardından Yavuz Çıkarma Plajı’ndan tören alanına atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını simgeleyen bayraklar, Akıncı'ya sunuldu. Bayrakları alan Akıncı atletleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974’ün üzerinden tam 43 yıl geçtiğine işaret ederek, 15 Temmuz 1974’te Yunanistan’da iş başında bulunan askeri cuntanın Kıbrıs’ı ilhak etmek için planladığı darbeyi hayata geçirdiğini hatırlattı.

O dönem Ada'nın Yunanistan’a bağlanmasının eşiğine getirildiğini vurgulayan Akıncı, Türkiye dışında tüm uluslararası toplumun bu durumu sadece seyretmekle yetindiğini anlattı.

Akıncı, şunları kaydetti:

“Hiç kuşku yok ki eğer Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de hareketsiz kalsalardı, tüm dünya bu yeni duruma uyum gösterecekti. Bu olumsuz gidişi, 1960 antlaşmalarındaki hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 günü müdahale etmek zorunda kalan Türkiye’nin kararlılığı durdurabilmişti. Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasının önüne geçmek adına yaşanan çatışmalarda yaşamlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

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Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı'nda çok arzu ettikleri halde olumlu bir sonuca varılamamışsa bundan kendilerinin sorumlu olmadığını belirtti.

20 Temmuz 1974’le birlikte Kıbrıs’ta iki kesimli, iki kurucu devletli yeni bir yapılanmanın zemininin de oluştuğunu vurgulayan Akıncı, "O günlerden itibaren bugüne gelinceye kadar sürdürülen tüm uğraşlar, Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federal bir yapı için gösterilen tüm çabalar ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır." şeklinde konuştu. AA