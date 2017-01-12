Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'i de yanına alarak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu söyleyen Guterres, özellikle "Güvenlik ve Garantiler" konusunda gelişmeler kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.

Kimsenin mucize beklememesinin önemini vurgulayan Guterres, "Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz. Kıbrıs'ta anlaşmaya çok yaklaştık, ancak uygulanabilir olması için bazı araçlar gerekiyor." dedi.

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansa akşam saatlerinde devam edilmesi bekleniyor.