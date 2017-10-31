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Kıbrıs şehidine 53 yıl sonra cenaze töreni

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1964'te katledilen Halil Ziya için 53 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi.

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Kıbrıs şehidine 53 yıl sonra cenaze töreni

Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu aileden alınan DNA örneklerinin eşleştirilmesi ile Kıbrıs şehidi Halil Ziya'ya kimliği belirlendi.

Şehit, Mormenekşe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Saygı duruşunun ardından tabuta sarılan bayrak, şehidin kızı Nurten Öztürk’e verildi.

Törende konuşma yapan Halil Ziya’nın torunu Gökhan Öztürk ise bugünün kendileri için acı ama aynı zamanda önemli bir gün olduğunu belirterek, dedesinin kaybıyla yüreklerinde açılan yaranın bundan sonra bir nebze de olsa sarılacağını dile getirdi.

Öztürk, "Bundan 53 yıl önce kaybettiğimiz dedemizin artık bir mezarı olacak. Evinden çıkıp işine giderken eli kanlı kişilerin saldırısına uğramış." diye konuştu.

Dedesinin bulunması için annesinin 2000’li yıllarda çok mücadele ettiğini ancak bir sonuca ulaşamadığını söyleyen Öztürk, dedesinin naaşının 53 yıl sonra sonra bir dere yatağındaki beton su kanalının altında bulunduğunu anlattı.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalar yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kıbrıs şehidi, halil ziya, cenaze töreni
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