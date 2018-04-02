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Buradasınız : » » Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni

Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni

KKTC'de, Kıbrıslı Rum kuvvetleri tarafından 1974’te katledilen kayıp şehit İhsan Güven Salih için cenaze töreni düzenlendi.

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Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıslı Rum kuvvetleri tarafından 1974’te katledilen şehit İhsan Güven Salih'in cenazesi, Küçük Kaymaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene, şehidin ailesi, bazı politikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin tabutuna sarılı KKTC bayrağı, oğlu Salih Güven’e teslim edildi.

Kıbrıs Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen, şehit İhsan Güven Salih’in Doğruyol mevzilerinde 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle omuz omuza savaştığını belirterek, Salih’in kahramanca şehit olduğunu anlattı.

Şehidin naaşı, Lefkoşa'da Tekke Bahçesi'ndeki kazılarda bulunmuş ve Salih'in kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin araştırmaları sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.

2001 kayıptan 700'ü bulundu

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, KKTC, kıbrıslı rumlar, katledilen, cenaze töreni, askeri tören
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