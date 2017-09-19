Kıbrıs müzakerelerinde yeni bir girişim beklenmiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'a gitmeden önce Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak için her yıl New York'a gidildiğini ancak bu yılki ziyareti önemli kılan iki konu bulunduğunu söyleyen Akıncı, bunlardan birinin, ziyaretin Crans-Montana'da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerden sonra yapılması, diğerinin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le, müzakerelerle ilgili raporun BM Güvenlik Konseyine sunulmadın önce bir araya gelmeleri olduğunu kaydetti.

Akıncı, Genel Sekreterle ele alınacak asıl konunun bundan sonrası olduğuna dikkati çekerek "Güvenlik Konseyine sunulacak raporda beklentimiz bir tarafın veya diğer tarafın suçlanması değil. Objektiflik beklentisi içerisindeyiz. Ne olup bittiğinin kısa da olsa gerçeklere dayalı bir şekilde yansıtılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Güney Kıbrıs'taki "Başkanlık" seçimi

Kıbrıs müzakerelerinin devamına ilişkin bundan sonra ne olacağı konusunda ocak ve şubat aylarında Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek "başkanlık" seçimlerinin önemli olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının, o makama kimin geleceğinden ziyade hangi düşüncelerin o makamı temsil edeceğiyle ilgilendiğini dile getirdi.

Akıncı, Rum tarafının, bu süreci çok sağlıklı bir şekilde değerlendirmesini ve Kıbrıs Türkleri ile olan ilişkilerinde nasıl bir gelecek düşündüklerini net ve somut bir şekilde ortaya koymasını temenni ettiğini söyleyerek "Önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde herhangi yeni bir girişim beklemiyoruz." dedi.

Kıbrıs Türk tarafının BM Genel Sekreteri Guterres’in ortaya koyduğu çerçevenin içinde kalarak görüş sunduğunu, açılımlar yaptığını belirten Akıncı, ancak bu konuda Rum tarafında çarpıtma haberler yayımladığını anımsattı.

Akıncı, New York'ta Guterres’in ortaya koyduğu çerçevenin netleşmesi için görüşlerini dile getireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ucu açık ve sonuçsuz bir sürecin bizi bir yere götüreceği kanaatinde değiliz. Aynı anlayış, aynı metot, aynı yolu yürüyerek farklı bir yere varmamız mümkün değildir. Varacağımız yer aynı nokta olacaktır. 50 yıl sonra İsviçre’de yer alan beşli konferansın Kıbrıs Türk tarafının büyük gayret ve Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Toprak konusunun konuşulması Türk tarafının sonuç odaklı yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk tarafının inisiyatif alan sonuç odaklı yaklaşımlarını tüm katılımcılar gördü ama bunun sonrasında gelinen noktada Kıbrıs Türk halkı hala statüsü belli olmadan, ambargolar altında yaşamaya devam ediyor. Kıbrıs Türkünün statüsünün ne olacağı konusunda Birleşmiş Milletlerin de üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim."

Cumhurbaşkanı Akıncı, Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs'ın ortak zenginliği olduğunu vurgulayarak Guterres’in bu hususu da dikkate alması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Guterres ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’le herhangi bir üçlü toplantının planlanmadığını sözlerine ekledi.