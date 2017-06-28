  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor

Kıbrıs sorununa çözüm için müzakereler, 5 aylık aradan sonra bugün yeniden başlıyor.

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Kıbrıs müzakereleri yeniden başlıyor

Kıbrıs sorununa çözüm için müzakereler, 5 aylık aradan sonra bugün yeniden başlıyor.

Taraflar, İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında toplanıyor.

Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesiminin yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Konferansa gözlemci olarak da, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katılıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferans öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi. 
 

Etiketler: Kıbrıs, KKTC, Kıbrıs müzakereleri
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