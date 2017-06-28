  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kıbrıs müzakereleri yeniden başladı

Kıbrıs sorununa çözüm için müzakereler, 5 aylık aradan sonra bugün yeniden başladı.

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Kıbrıs müzakereleri yeniden başladı

Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'da Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliğinde, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde başladı.

Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum kesiminin yanı sıra, garantörler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

Konferansa gözlemci olarak da, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmerman ile Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katılıyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferans öncesinde düzenlenen akşam yemeğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile biraraya geldi. 
 

Etiketler: KKTC, Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs
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