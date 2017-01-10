Kıbrıs müzakereleri devam ediyor

Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen ve dün başlayan müzakerelere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam ediliyor.

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından liderler müzakerelerin yapıldığı odaya geçti. BM Cenevre Ofisi'ne girerken basın mensuplarının sorusu üzerine Rum lideri Anastasiadis, "Müzakereleri olumlu şekilde sonlandırmak için umutlu ve yoğun bir şekilde çalışacağız" dedi.

Bugünkü müzakerelerin ilk toplantısında Yönetim-Güç Paylaşımı, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomi başlıkları görüşülecek.

Müzakerelerin ilk gününde Mülkiyet, ardından Yönetim ve Güç Paylaşımı konuları ele alınmış ve Güvenlik ve Garantiler ile ilgili de fikir teatisinde bulunulmuştu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinin planlandığı gibi devam ettiğini söylemişti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise dün düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs müzakerelerine iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek "Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız. Mantığım güçlü bir şekilde 'zor ama mümkün' olacağını söylüyor." demişti.

11 Ocak'ta tarafların kendi haritalarını sunması bekleniyor

Müzakerelerde, tarafların 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunması bekleniyor. Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek.

Liderler, geçen kasım ayında İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında düzenlenen zirvenin istenen sonucu vermemesinin ardından 1 Aralık’ta adada bir araya gelerek müzakerelere devam ve ocak ayında Kıbrıs ile ilgili uluslararası bir konferans gerçekleştirme kararı almıştı.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Kıbrıs müzakereleri, Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor. AA