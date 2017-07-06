Kıbrıs Konferansı'nda 9. gün

Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması hedefiyle 12 Ocak'ta Cenevre'de düzenlenen ilk oturumla başlayan Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumunun dokuzuncu günü toplantıları Guterres'in de katılımıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, garantör ülke konumundaki Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve konferansa gözlemci sıfatıyla katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin iştirakıyla bu sabah yapılan 5'li toplantıya başkanlık etti.

BM Genel Sekreteri, bu toplantının ardından taraflarla resmi öğle yemeğinde bir araya geldi. Guterres, yemek sonrası Bakan Çavuşoğlu ile konferansın gidişatına ilişkin bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, bu görüşmeden sonra Mogherini ile buluştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise Guterres ile yarım saat süren ve TSİ 18.30'da sona eren görüşmede konferansı değerlendirdi.

İkili görüşmelerin ardından taraflar akşam saatlerinde 5'li toplantıda (3 garantör ülke ve adanın her iki kesimi) buluşacak. Bu toplantının ardından Guterres ve delegasyon başkanları resmi akşam yemeğinde günün son görüşmesini yapacak.