  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazırız'

'Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazırız'

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres'e "Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazır olduklarını" ileteceğini söyledi.

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Kıbrıs görüşmelerine hemen başlamaya hazırız

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu görüşmelerinin üçüncü gününde konuştu.

Yeni bir Kıbrıs Konferansı'nın düzenlenmesi ve geçmişteki hataların tekrarlanmaması için kapsamlı ve sağlam bir hazırlık yapılması gerektiğini belirten Anastasiadis, tüm taraf ve paydaşların güçlü siyasi irade ve kararlılık göstermesi durumunda görüşmelerden olumlu bir sonuç alınabileceğini vurguladı.

Yarın Guterres ile görüşeceğini dile getiren Anastasiadis, "BM Genel Sekreteri'ne müzakerelere hemen başlamaya hazır olduğumuzu ileteceğim." ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kıbrıs görüşmeleri
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