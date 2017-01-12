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Kerry'nin uçağı teknik bir nedenle Gürcistan'a indi

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'yi taşıyan uçak, teknik bir nedenle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e iniş yaptı.

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Kerrynin uçağı teknik bir nedenle Gürcistana indi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'yi taşıyan uçak, teknik bir nedenle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e iniş yaptı.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Kerry'yi taşıyan uçak, teknik nedenle, sabah saatlerinde Tiflis Şota Rustaveli Havalimanı'na indi.

Havaalanında Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Davit Zalkaliani ve ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği yetkililerince karşılanan Kerry, VIP salonunda ağırlandı.

Kerry ile Gürcü yetkililer arasında havaalanında yapılan kısa görüşmede Gürcistan'daki siyasi, demokratik ve ekonomik gelişmeler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry'nin, Gürcistan'ın bu alanlarda etkileyici bir ilerleme kaydettiğini, bölgede önemli bir role sahip olduğunu dile getirdiği ve Gürcistan Hükümetine başarı dilediği öğrenildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zalkaliani'nin de Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek veren ABD'ye, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde katkıda bulunan Kerry'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Kerry'nin kısa bir süre sonra Tiflis'ten ayrıldığı kaydedildi.

Etiketler: john kerry, ABD Dışişleri Bakanı, gürcistan
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