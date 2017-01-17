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Kerry'den Rusya açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Obama döneminde Rusya ile alakalı tüm sorunlarının Putin'den kaynaklandığını söyledi.

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Kerryden Rusya açıklaması

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, CNN International kanalında gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

"Sorunları yaratmayı Putin tercih etti"

Kerry, gazeteci Amanpour'un "Rusya ile yeni bir ilişki kurmanın nesi yanlış? Trump, sizin yönetiminizde bu ilişkilerin kötü olduğunu söylemekte haklı değil mi?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Hayır, bu doğru değil. Sorunlar vardı ancak Ukrayna, Kırım, Suriye gibi konularda bu sorunları Vladimir Putin yaratmayı tercih etti. Donald Trump'ın bahsettiği gibi, Rusya ile çalışılabilecek konularla ilgili bir yol da bulduk. Rusya, İran'ın nükleer programıyla ilgili varılan anlaşmaya destek verdi. Sergey Lavrov ve ben, Suriye'den kimyasal silahların çıkarılmasına yardım etmek için bir anlaşma yönünde çalıştık. Dolayısıyla iş birliği yaptık. İnsani konularda, çevrede, Paris Anlaşması'nda iş birliği yaptık." 

Etiketler: Putin, Kerry, rusya, abd
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