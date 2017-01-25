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Kerry'den Filistin'e gider ayak yardım talimatı

ABD eski Dışişleri Bakanı Kerry'nin görevinin son saatlerinde Filistin yönetimine 221 milyon dolarlık yardımda bulunması için USAID'e talimat verdiği açıklandı.

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Kerryden Filistine gider ayak yardım talimatı

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin görevinin son saatlerinde Filistin yönetimine 221 milyon dolarlık yardımda bulunması için ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) talimat verdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçici Sözcüsü Mark Toner, yaptığı açıklamada, Barack Obama yönetiminin görevi Donald Trump'a terk etmeden önce "Filistin'i Kalkındırma Programı" kapsamında Filistin yönetimine para aktarılması için talimat verdiğini ifade etti.

Trump yönetiminin bu harcamayı incelediğini belirten Toner, "Bu harcamanın Trump-Pence yönetiminin önceliklerini etkileyip etkilemeyeceği araştırılıyor." dedi.

Amerikan medyası, Barack Obama'nın 20 Ocak Cuma günü görevi Donald Trump'a devretmeden birkaç saat önce Kongreye yazdığı mektupla Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin durdurduğu Filistin'e yardım fonunu serbest bıraktığını bildirdiğini öne sürmüştü.

İddialara göre, Obama Filistin'e yapılacak 221 milyon dolarlık yardımın yanı sıra küresel iklim değişikliği için 4 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler organizasyonları için 1,25 milyon dolar olmak üzere toplam 227 milyon dolara yakın hibe fonunu serbest bırakmıştı. AA

Etiketler: john kerry, filistin'e yardım, abd
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