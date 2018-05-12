Kerkük'ün güneyinde mayın patladı: 6 ölü

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük'ün güneyindeki El-Han bölgesinde iki yerde meydana gelen mayın patlamasında 6 güvenlik mensubu öldü'' dedi.

Saldırıların sandık başına giden seçmenleri engellemek ya da korkutmak amaçlı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Kemal, ''Terör örgütü DEAŞ kalıntıları tarafından yapılan saldırılarda 3 polis memuru da yaralandı.Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı'' diye konuştu.

Kemal, yaşamını yitirenlerin bölgede görev yapan Sünni Haşdi Aşairi ve Federal Polis güçlerinden olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA