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Kerkük'ün güneyinde mayın patladı: 6 ölü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola döşenen mayınların patlaması sonucu 6 güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

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Kerkükün güneyinde mayın patladı: 6 ölü

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük'ün güneyindeki El-Han bölgesinde iki yerde meydana gelen mayın patlamasında 6 güvenlik mensubu öldü'' dedi.

Saldırıların sandık başına giden seçmenleri engellemek ya da korkutmak amaçlı olduğunu tahmin ettiklerini belirten Kemal, ''Terör örgütü DEAŞ kalıntıları tarafından yapılan saldırılarda 3 polis memuru da yaralandı.Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı'' diye konuştu.

Kemal, yaşamını yitirenlerin bölgede görev yapan Sünni Haşdi Aşairi ve Federal Polis güçlerinden olduklarını kaydetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: patlama, Kerkük, Irak
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