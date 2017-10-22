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Kerkük'ü terk eden ailelere 'dönün' çağrısı

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Araci, kenti terk eden ailelerin evlerine dönmelerini istedi.

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Kerkükü terk eden ailelere dönün çağrısı

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Kasım Muhammed el-Araci, Iraklı güçlerin düzenlediği operasyonlar nedeniyle kenti terk eden ailelerin evlerine dönmelerini istedi.

El-Araci, ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ''Kerkük'ü terk eden tüm Kürt aileleri en kısa zamanda evlerine dönmeli. Operasyon sadece ve sadece yasa dışı eylemlerde bulunanlara karşı başlatılmıştır. Kerkük tüm etnik ve mezhep grupları ile ancak mükemmel bir kenttir.'' ifadelerini kullandı.

Kerkük'te güvenliğin çeşitli güçler tarafından sağlandığını yalanlayan el-Araci, ''Kerkük kent merkezinin güvenliğini bir tek polis güçleri sağlamaktadır. Bunun dışında hiçbir güç, kent merkezinde bulunmuyor. Federal polis güçleri de Kerkük polisine dışarıdan destek sağlamaktadır.'' şeklinde konuştu.

Operasyonlardan sonra kentte baskınlar yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan el-Araci, ''Yasal izin olmadan kentin hiçbir yerinde baskın yapmak gibi bir uygulama yoktur. Baskınlar sadece yasa dışı eylemlere adı karışanlara yönelik gereken kanuni izinler doğrultusunda uygulanacaktır.'' dedi.

Her şeye rağmen Erbil ve Bağdat arasındaki bağlantının kopmadığını ifade eden el-Araci, ''Bütün bir Irak içindeki anlaşmazlıklar kendi içinde çözülecektir. Anlaşmazlıklar iki ülke arasında değil tek bir tarih ve coğrafyaya sahip olan taraflar arasındadır.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerkük
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