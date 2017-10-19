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Kerkük'ten 16 bin aile göç etti

Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 16 bin aileye tekabül eden 57 bin sivil Erbil ve Süleymaniye'ye göç etti.

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Kerkükten 16 bin aile göç etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç ettiğini bildirdi.

IKBY İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te milisler tarafından çıkarılan çatışma, yağma ve suç teşkil eden olaylardan ötürü 16 bin aileye tekabül eden 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye'ye göç ettiğini belirtti.

Açıklamada bazı ailelerin henüz tamamlanmamış inşaat ve devlet binalarına yerleştirildiği, ivedi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Irak ordusu, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin denetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'den geri almak için 16 Ekim'de harekete geçmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY, Kerkük, Erbil, süleymaniye
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