  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Kerkük'teki saldırıların arkasında DEAŞ'ın olduğu açıklandı

Kerkük'de Haşdi Şabi ofisine yönelik düzenlenen intihar saldırılarının iki DEAŞ militanı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

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Kerkükteki saldırıların arkasında DEAŞın olduğu açıklandı

Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanı Maan es-Saidi, düzenlediği basın toplantısında,''Kerkük'teki intihar eylemcilerinin kentte uyuyan hücre olarak bulunan iki DEAŞ militanı olduklarını tespit ettik.'' ifadelerini kullandı.

İki DEAŞ militanının saldırıların gerçekleştiği Atlas mahallesine bir süre önce yerleştiklerini tespit ettiklerini belirten Saidi,''İncelemeler sonucunda intihar eylemcilerin Irak vatandaşı değil, yabancı uyruklu DEAŞ militanı oldukları anlaşıldı.'' şeklinde konuştu.

Kerkük kentindeki Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Saray es-Salam güçlerinin ofisine yönelik dün düzenlenen intihar saldırılarında 1 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı olan Saray es-Salam, Haşdi Şabi içerisinde aktif varlık gösteriyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle birlikte Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, Kerkük, haşdi şabi, DEAŞ
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