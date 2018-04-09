Kerkük'teki Araplar köylerinin yeniden inşasını istiyor

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın etkin olduğu 2014-2017 yıllarında Peşmerge'nin kontrolü altına giren Kerkük'ün kuzeybatısındaki bölgelerde evler kullanılamaz halde.

Peşmerge güçleri, son 3 yılda en az 116 köyü yerle bir etti.

Bölgeden ayrılmak zorunda kalan 600 Arap ailesi terörden arındırılan köylerine geri dönmek istiyor.

Bölgedeki Arap Bedir Aşireti Başkanı Cevad el-Hani, "Peşmerge güçleri tarafından ele geçirilen ve daha sonra tahrip edilen köylerimizin yeniden inşa edilmesini istiyoruz'' dedi.

"Köyleri yerle bir edilen 600 aile hükümetin desteğini bekliyor"

Son 3 yılda bölgede en az 116 köyün yerle bir edildiğini aktaran Hani, köyleri yerle bir edilen 600 ailenin evlerine geri dönmek için hükümetin desteğini beklediğini, bölgelerin kurtarılmasına rağmen hala yüzlerce ailenin Kerkük'teki kamplarda hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Hani, Peşmerge'nin, "güvenlik" gerekçesiyle boşalttığı köylerde, büyük yıkım meydana getirdiğini anlattı.

''Köylerimizi terör örgütü DEAŞ ele geçirmedi ancak Peşmerge güvenlik gerekçesiyle bizi zorla çıkardığı evlerimizi yerle bir etti. Taş üstünde taş kalmayan köylerimizin yeniden imarı için hükümet ve uluslararası örgütlerinden destek bekliyoruz.''

Taş üstünde taş kalmayan köylerde zorlu yaşam mücadelesi

Hani, 4 yıldan bu yana Kerkük'teki kamplarda hayat mücadelesi vermekten yorulan sivillerin köylerine geri dönmek istediğini ancak mevcut yıkım nedeniyle bunu yapamadığını anlattı.

''Kamplardan ayrılarak köylerine geri dönen ve hayatlarına orada devam etmeye çalışan aileler oldu. Ancak taş üstünde taş kalmayan bu bölgelerde yaşam mücadelesi vermek gerçekten çok zor.''

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim 2017'de Peşmerge güçlerinin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA