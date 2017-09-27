  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kerkük'te 'Türkmen Koruma Birlikleri' oluşturulacak

Kerkük'te 'Türkmen Koruma Birlikleri' oluşturulacak

ITC Başkanı Salihi, Kerkük kentindeki bürolarının güvenliğinin sağlanması için "Türkmen Koruma Birlikleri" adı altında bir birim oluşturulacağını belirtti.

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Kerkükte Türkmen Koruma Birlikleri oluşturulacak

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin roketatarlı saldırısına uğrayan ITC bünyesindeki Türkmen Esnaflar Birliği'ne getçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Kerkük polisinin kent güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmasından dolayı Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının hemen hergün saldırılara maruz kaldığını" söyledi.

Saldırıların özellikle gayrimeşru referandum sonrasında arttığına işaret eden Salihi, "Türkmen mahalleleri ve ITC bürolarının korunması için Türkmen Koruma Birlikleri oluşturulacak." dedi.

Merkezi hükümete bağlı bir kent durumundaki "Kerkük'ü koruma sorumluluğunun Bağdat'ta" olduğunu vurgulayan Salihi, ''Kerkük'e, Bağdat'ın dışında hiçbir yerden takviye güç gelmesini istemiyoruz. Buraya gelen güçler kentte sorun yaratıyor.'' diye konuştu.

Bağdat yönetiminin Kerkük'te zayıflamasından dolayı kentte PKK gibi terör örgütü unsurlarının artmaya başladığına dikkati çeken Salihi, "ITC ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında her ne kadar siyasi anlamda anlaşmazlık olsa da Kerkük'te nüfuz çoğunluğu olan KYB'nin, kentteki PKK varlığına son verme imkânı olduğuna inandıklarını" ifade etti. AA

Etiketler: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi, ITC
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