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Kerkük’te Türkmen gençlerden kefenli seçim protestosu

Irak’ın Kerkük şehrinde seçim sonuçlarına şaibe karıştığı iddiasıyla yaklaşık 50 Türkmen genci kefen giyip, açlık grevi başlattı.

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Kerkükte Türkmen gençlerden kefenli seçim protestosu

Irak’ın Kerkük şehrinde seçim sonuçları protesto edildi. Açlık grevi başlatan 50 Türkmen genci “Ya ölüm ya haklarımız, Kerkük Türktür, Türk kalacak” şeklinde sloganlar attı.

Ellerini zincirleyen protestocular, seçimde yapıldığını ileri sürdükleri hileye karşı 6 günden beri Ticaret Bakanlığı'nın deposunda toplanan seçim sandıklarını korumak için her gün sayılarını artırıyor.

Açlık grevine başlayan Muhammet Ahmet, “Ya şehit oluruz ya da haklarımızı alırız. İsteğimiz çok basit, sandıktaki pusulaları elle saymak istiyoruz ya da ölürüz” dedi.

Türkmen vatandaşlar, Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlere hile karıştığı iddiasıyla protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: seçim, şaibe, Kerkük, kefenli protesto, Irak
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