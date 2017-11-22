  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kerkük’te toplu mezar bulundu

Kerkük’te toplu mezar bulundu

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeydoğusunda kimlikleri henüz tespit edilemeyen ve toplu halde defnedilen onlarca ceset ortaya çıktı.

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Kerkükte toplu mezar bulundu

Irak'ın Kerkük kentinin 15 kilometre kuzeydoğusundaki Leylan kasabası yakınında bulunan toplu mezarı ziyaret eden Kerkük Valisi Rakan Sait bölgede incelemelerde bulundu.

Kerkük Valisi Sait, toplu mezarın bölge halkının yoğun şikayet ve ihbarlarının güvenlik güçlerince değerlendirilmesi üzerine ortaya çıktığını söyledi.

Vali Sait, “Cesetlerin 2003’ten bu yana kentteki faili meçhul cinayetlerin kurbanları oldukları tahmin ediliyor.” dedi.

Toplu mezar ile ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için bir komisyon oluşturulduğuna dikkati çeken Kerkük Valisi, ''Sağlık Müdürlüğü, Valilik Güvenlik Komisyonu ve Belediye tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelemeler başlatılacak.'' diye konuştu.

Kaynak: AA
 

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