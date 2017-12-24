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Buradasınız : » » Kerkük'te terör saldırıları azaldı

Kerkük'te terör saldırıları azaldı

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Saadi, ''Merkezi hükümete bağlı güçlerin Kerkük'ü kontrol etmesinden bu yana kentte terör olayları yarı yarıya düştü.'' dedi.

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Kerkükte terör saldırıları azaldı

Irak polisinin Kerkük kent merkezindeki ayrılıkçı gruplara karşı güvenlik tedbirlerini artırması sonucu terör faaliyetlerinin önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, düzenlediği basın toplantısında, Kerkük kent merkezinde terör saldırılarının önlenmesine yönelik ilgili tüm birimlerin de desteğiyle ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve bunun meyvesini almaya başladıklarını ifade etti.

Saadi, "Merkezi hükümete bağlı güçlerin Kerkük'ü kontrol etmesinden bu yana kentte terör saldırıları ve şiddet eylemleri yarı yarıya düştü.'' dedi.

Kentteki asayişin sağlanması için devletin tüm kurum ve kuruluşlarının da önemli katkıları olduğuna dikkati çeken Saadi, "Son 2 ay içinde ayrılıkçı gruplara ait 4 şebeke çökertildi. Kent merkezi ve sınırlarındaki kontrol noktalarımıza silahlı saldırı düzenleyen bu şebekelerin her biri 5 ila 9 kişiden oluşuyordu.'' diye konuştu.

Şebeke üyelerinin halktan gasbettiği 27 aracın sahiplerine geri verildiğini vurgulayan Saadi, ''Kentin çevresinde yuvalanan ayrılıkçı gruplara karşı ciddi anlamda önlemlerimizi almış durumdayız. Silahlı grupların sızmasını önlemek için kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında aramalar yeni cihazlarla yapılıyor.'' ifadelerini kullandı.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, Kerkük
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