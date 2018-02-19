Kerkük'te terör örgütü DEAŞ ve Haşdi Şabi çatıştı

Irak'ın Kerkük kenti Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, ''Kerkük'ün güneyindeki Saduniye köyü yakınında Haşdi Şabi gücü ile bölgedeki DEAŞ kalıntıları arasında şiddetli çatışma çıktı.'' dedi.

Kamil çatışmanın, kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi'nin Saduniye köyü yolu üzerinden Haşdi Şabi gücüne ait araçların geçişi sırasında çıktığını belirtti.

"Yağmurlu havayı değerlendiren DEAŞ militanlarının yol üzerinde kurduğu pusunun ardından çıkan çatışmada, 17 Haşdi Şabi unsuru ölürken 20'si de DEAŞ militanlarınca kaçırıldı."

Bölgedeki DEAŞ kalıntılarına yönelik ve kaçırılan Haşdi Şabi mensuplarının kurtarılması için olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini dile getiren Kamil, bölgedeki federal polis güçlerinin geniş çaplı operasyon başlattığını ve bu operasyona daha sonra Irak ordusunun da destek vermesinin beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA