Kerkük'te tansiyon yükseliyor: Operasyon başlatılacağı iddiası

Irak ordusunun, Kerkük'teki Peşmerge güçlerinden, kentteki havalimanını boşaltmasını ve güneybatı cephelerden çekilmesini istediği, aksi takdirde operasyon başlatacağı öne sürüldü.
Peşmergenin ise bu talepleri geri çevirdiği bildirildi.
Anadolu Ajansının haberine göre, Irak Ordusu'na bağlı güçler, Kerkük'ün güneyindeki Meyrem Beg Cephesi'ne yönelik askeri sevkiyatlarını arttırdı.
Peşmerge ile Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi güçleri arasındaki mesafenin yer yer 10 metreye kadar düştüğü, karşılıklı hendeklerin kazıldığı belirtiliyor.
Irak savaş uçaklarının da Kerkük üzerinde alçak uçuş yaptığı bilgisi geliyor.
Öte yandan Kürdistan Yurtseverler Birliği ile İranlı bazı üst düzey yetkililerin, Kerkük'te kentin kontrolüne yönelik planı görüştükleri iddia edildi. TRTHABER